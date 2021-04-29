سر الأفخارستيا.. تعرف على طريقة تحول القربان لجسد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

ويتذكر الأقباط في خميس العهد ذكرى تأسيس السيد المسيح لسر الافخارستيا وهى كلمة تعني "الشكر"، والافخارستيا هى طقس التناول الذي يحدث في ختام القداس الإلهي يوميا بالكنيسة.

قال مرقس وليم أمين اجتماع الشباب والشابات بايبارشية بني سويف، إن الايمان المسيحي يكون بتحول القربان وعصير الكرم اللذان هما المواد الخام المستخدمة في القداس الإلهي، الى جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح وذلك بحلول الروح القدس عليهما بشكل خفي وغير منظور.

أشار وليم إلى أن المرجع في معتقد المسيح هو قوله: "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ." (يو 6: 56).