الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

باحث كنسي: الكنيسة الأرثوذكسية تصنع طقس اللقان 3 مرات سنويًا

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

وقال الباحث الكنسي عادل حنين، إن أشهر ما يميز خميس العهد، اللقان وهو طقس كنسي يعتمد على الصلوات التي تتلوها الكنيسة على المياه، والتي يحصل عليها الأقباط كبركة للشرب في المنازل.

أوضح حنين أن الكنيسة تنظم طقس اللقان 3 مرات سنويًا، المرة الأولى تأتي في عيد الغطاس المجيد، إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان، والمرة الثانية في خميس العهد في ذكرى غسيل السيد المسيح لأرجل تلاميذه، والمرة الثالثة في عيد الآباء الرسل الذي يحل في الثاني عشر من يوليو سنويًا، ويؤمن الأقباط بأن ماء اللقان ماء مبارك، له قدرة علاجية، لذلك يحتفظون به في منازلهم.

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