انتشال جثة شاب غرق قبل يومين في نيل العياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة الشاب "أحمد محمد عبد العاطي" مقيم بقرية الناصرية بدائرة قسم شرطة العياط؛ الذي لقي مصرعه غرقا أمس الأول لعدم إجادته السباحة بعد هروبه من حرارة الجو إلى مياه النيل.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص بمنطقة منشية أبو العباس بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية؛ وتبين أنه أثناء محاولة الشاب "أحمد محمد عبد العاطي" الهروب من حرارة الجو إلى مياه النيل لم يجد السباحة ولقي مصرعه غرقا؛ وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفى سياق متصل كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، أن الطالبين في العقد الثاني من عمرهما وأنهما حاولا الهروب من حرارة الجو إلا أن عدم إجادتهما السباحة حالت دون ذلك ولقيا مصرعهما غرقا.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية وتبين غرق شابين في العقد الثاني من عمرهما أثناء محاولتهما الهرب من حرارة الجو إلا أنهما لم يكنا يجيدا السباحة؛ وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.