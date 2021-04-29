يرغب الكثير من المتابعين وجمهور يوسف الشريف الذي ينتظره سنويا لمشاهدة العمل الذي يقدمه في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد 25.. الحلقة 2، حيث شهد المسلسل منذ الساعات الأولى لعرضه نسبة مشاهدة مرتفعة.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد 25 ومواعيد العرض.

القنوات الناقلة لمسلسل كوفيد 25.. الحلقة 2



بدأت الحلقة الأولى بجلوس يوسف الشريف الذي يعمل طبيبا، واسمه ياسين، ببث مباشر من على البحر، ويحكى قصة ظهور فيروس يصب الناس ويدمر الجهاز العصبي، ولم يوجد له علاج، وأثناء تسجيل اللايف مع جمهوره ومتابعيه وجد شخصا يريد الانتحار، وحاولا مسرعا لانقاذه من الانتحار، واستكمل أن إحدى الشركات من قامت بتصنيع الفيروس بعرض بيع اللقاح.



مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25

يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، ويعاد مرتين، الأولى في تمام الساعة 7 صباحا والثانية 11:30 صباحا بتوقيت مصر، بينما يذاع على قناة ON Drama، في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الأولى 9:30 صباحا – الإعادة الثانية 6:30 مساءً بتوقيت مصر.



مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على قنوات الحياة



كما يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، ويعاد في تمام الساعة 5:30 صباحا، و 10 صباحا بتوقيت مصر، بينما يعرض على قناة الحياة مسلسلات، في الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، و4 صباحا، و7:30 مساءً، و 3:00 عصر.

مواعيد عرض كوفيد 25 على قناة مصر الأولى



يعرض على قناة مصر الأولى، في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى 2 صباحا، و الإعادة الثانية 10 صباحا، بينما يعرض مسلسل على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساءً، ويعاد 9:30 صباحا.

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أحداث مسلسل كوفيد 25



تدور أحداث العمل حول تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية، تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، من بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.