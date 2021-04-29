الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى ليبيا

جريدة الدستور

استمرارًا للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

وأعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.

يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا لعمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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