التحريات تكشف تفاصيل غرق طالبين بمنشأة القناطر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، أن الطالبين في العقد الثاني من عمرهما وأنهما حاولا الهروب من حرارة الجو إلا أن عدم إجادتهما السباحة حالت دون ذلك ولقيا مصرعهما غرقا.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية وتبين غرق شابين في العقد الثاني من عمرهما أثناء محاولتهما الهرب من حرارة الجو إلا أنهما لم يكنا يجيدا السباحة؛ وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.