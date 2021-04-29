إطلاق صواريخ على قاعدتين جويتين في ميانمار دون إصابات

أعلن الجيش في ميانمار : سقوط صواريخ على قاعدتي "ماجواي" و"ميكتيلا" الجويتين التابعتين للحكومة في وسط ميانمار، مما أحدث خسائر طفيفة، دون ورود إصابات بشرية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس : أن الهجوم الصاروخي هو الأحدث في ظل محاولات الجيش للسيطرة على التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في عدد من المدن في ميانمار، حيث تندد بالانقلاب العسكري الذي استحوذ على السلطة منذ مطلع فبراير المنصرم.



وقالت النقيبة آي ثازين مينت، المتحدثة باسم الجيش، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة "ناي بي داو"، إنه تم إطلاق أربعة صواريخ من عيار 107 ملم على قاعدة "ماجاواي" في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلا أن صاروخا واحدا سقط داخل القاعدة، مما أسفر عن تضرر مبنيا واحدا.



وأضافت : أن تم إطلاق خمسة صواريخ أخرين صوب قاعدة جوية في مدينة "ميكتيلا ، كما تم سماع دوي إطلاق نار من القرى المجاورة لها.



ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم ، إلا أن الحكومة أعلنت أنها لا زالت تبحث عن المتورطين.



يذكر أن الجيش قام بالإطاحة بزعيمة ميانمار أونج سان سو تشي واعتقالها واعتقال مسئولين سياسين بارزين أخرين، بعد ورود مزاعم بتزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي.

