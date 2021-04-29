الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: نرحب بتصريحات بايدن حول تجنب التصعيد مع روسيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

رحبت وزارة الخارجية الروسية بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، حول نواياه تجنب التصعيد مع روسيا، مشيرة إلى أن أفعال الإدارة الأميركية الحالية تخالف ما تقوله.


وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس:" إن تصريحات الرئيس الأمريكي تترك انطباعا مزدوجا لدينا، فنحن بالطبع نرحب بالنوايا المعلنة لتجنب التصعيد مع روسيا، ولكن نوايا الإدارة الأميركية الحالية تخالف الأفعال".


وأضافت:" أن خطاب بايدن أمام الكونجرس أمس بكل ما يحمله من تصريحات، يؤكد فقط أن واشنطن حتى الآن ليست مستعدة للتخلي عن الضغط، الذي لا أمل منه، وعن الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدنا بالقيام بأنشطة خبيثة".


وتابعت زاخاروفا: "إذا كان الجانب الأميركي ينوي الحوار حقا، فقد حان الوقت لتنحية خطاب المواجهة جانبا من خلال اتخاذ خطوات عملية لتصحيح الحالة غير الطبيعية، التي أصبحت فيها العلاقات الثنائية في الوقت الحالي"، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب في الوصول إلى هذه الحالة.

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصى لملك الأردن

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

«الاختيار2» في الصدارة.. ماذا يشاهدون المصريون في رمضان 2021؟

5 لقاءات للرئيس السيسي في الشارع.. ماذا قال للمواطنين وماذا طلبوا منه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس



عاجل
الرئيس السيسى يهنئ المسيحيين المصريين بالخارج بعيد القيامة المجيد