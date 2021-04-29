الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة متنوعة في ديالي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ضبط صواريخ ضد الدروع وأسلحة متنوعة في ديالي.



وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس : "إن عناصر من الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية خلال تفتيش ومطاردة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع، ضبطت مجموعة من الاسلحة عبارة عن ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع، وقاذفتي RBG7 وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وسلاح بازوكا".