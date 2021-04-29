الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة متنوعة في ديالي

الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ضبط صواريخ ضد الدروع وأسلحة متنوعة في ديالي.


وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس : "إن عناصر من الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية خلال تفتيش ومطاردة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع، ضبطت مجموعة من الاسلحة عبارة عن ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع، وقاذفتي RBG7 وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وسلاح بازوكا".

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