إحالة 24 موظفا للتحقيق وتحرير 11 محضر عدم ارتداء كمامات بالبحيرة

خلال حملة رقابية إحالة 24 موظف للتحقيق وتحرير 11 محضر عدم ارتداء الكمامات بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لضبط المخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى السياق، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود أسفرت عن بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري تم إحالة 24 من العاملين بمركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب الصحة والمستشفى العام بايتاى البارود والوحدة المحلية والصحية لقرية قليشان للتحقيق لترك العمل وبالتوقيع انصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما قامت الحملة بالمرور الكافتيريات و تم تحرير عدد" 11 محضر عدم إرتداء كمامات - ٨ محاضر إشغالات

١ محضر بيئة "

وكانت محافظة البحيرة قطاع التفتيش والرقابة بالديوان العام قد استطاع خلال حملة،مكبرة للرقابة والمتابعة بمركز المحمودية اول امس الثلاثاء من ضبط ١٦٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و ٨ طن أعلاف مجهولة المصدر و إحالة ٨٥ موظف للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى حملة بنطاق مركز المحمودية أسفرت عن تحرير ٤٠ محضر ما بين محاضر تموينية واشتراطات صحية حيث تم ضبط “400 عبوة من الياميش - 500 عبوة من السلع الغذائية - كمية من المورتة والسمن - 700 عبوة من السلع الغذائية عبارة عن سناكس وحلاوة وزبيب" منتهية الصلاحية بعدد من محلات بيع المواد الغذائية.



وتمكنت الحملة من ضبط طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد محلات الأعلاف والحبوب و100 برطمان مخلل مجهول المصدر وظاهر عليها علامات التلف والعفن وتحرير 4 محاضر لعدد من المخابز المدعمة للتصرف فى كمية من 3 إلى 5 شكاير مدعمة - إنتاج خبز ناقص الوزن من 10 إلى 20 جرام وتحرير عدد 30 محضر لأحد الثلاجات والمحلات التجارية والمخابز لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.

ومرت الحملة على صيدليات حيث تم ضبط ٦ عبوات كيماويات تركيبات - ١٧ مستلزمات طبية معده للبيع - ٨٠ قرص معد للبيع - ه خيوط جراحية، منتهية الصلاحية بالإضافة لـ٣٢٥ قرص مستورد مجهول المصدر وبالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الإنضباط الإداري تم إحالة 85 من العاملين بالإدارة الصحية ومستشفى المحمودية للتحقيق لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.