الخارجية الروسية: سنرد على الخطوات البلغارية غير الودية الأخيرة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: أن بلادها سترد على الخطوات البلغارية غير الودية الأخيرة وطرد دبلوماسي روسي من الأراضي البلغارية.



وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إن روسيا لم تعمل على إيصال العلاقات مع بلغاريا إلى طريق مسدود، حيث نتحدث دائما عن التعاون على جميع المستويات بين البلدين"، معربة عن استعداد بلادها للنظر في طلب مساعدة بلغاريا في التحقيقات بشأن انفجار مستودعات الأسلحة في حال تسلمت طلبا بذلك.



وأكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية - أن طرد الدبلوماسي الروسي من بلغاريا لن يمر بدون رد.



وكانت بلغاريا سلمت في وقت سابق من اليوم السفير الروسي لديها مذكرة بإعلان مساعد الملحق العسكري الروسي في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.



وكان مكتب المدعي العام البلغاري أعلن مؤخرا أنه يحقق مع ستة مواطنين روس على صلة بتفجيرات وقعت في مصانع ومستودعات عسكرية في بلغاريا في أعوام 2011 و 2015 و2020.

ورجح الادعاء العام البلغاري وجود صلة بين تلك الانفجارات والمحاولة المزعومة لتسميم رجل الأعمال وتاجر الأسلحة البلغاري إيميليان جيبريف، موضحا أن هناك أدلة تتيح الاستنتاج بدرجة عالية من الاحتمالية أن خطوات المواطنين الروس هؤلاء جاءت بهدف منع تصدير معدات خاصة إلى جورجيا وأوكرانيا.