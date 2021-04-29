الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب لعب الأطفال

مقتل جد ذهب لعتاب أسرة أطفال تعدوا على حفيدته الصغيرة بالغربية

جثة
جثة

شهدت قرية كفر الجنينة حادث قتل بالأسلحة البيضاء بسبب وقوع مشاجرة ومشادة كلامية بين شقيقين 40 و35 سنة من جهة ورجل في العقد السابع من العمر من جهة أخرى وتطور الأمر ليسفرت عن مقتل شخص إيداع الجثته بالمشرحة بمستسفي المنشاوى بطنطا.
 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة المحلة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين كل من (هشام. ر. ي 40 سنة-مسجل خطر- وشقيقه أحمد. ر. ي 35 سنة) طرف أول والسد علي البطل 64 سنة بسبب لعب الأطفال، نتج عنها وفاة السيد علي البطل 64 سنة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة المحلة محل الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 277/2 أحوال مركز شرطة المحلة، وتم العرض إخطار النيابة التي كلفت المباحث بضبط الجناة وتكثيف التحريات حول الواقعة، وتسلم الجثة لذويه عقب تشريحها لإثبات سبب الوفات.

وأكد شهود عيان لـ"الدستور" أن سبب المشاجرة لعب الأطفال، حيث إعتدي أبناء الجناة هشام وأحمد الصغار على حفيدة القتيل السيد على البطل الموجودة فى منزل الجد لتناول الإفطار بالضرب، فتوجه الجد لمنزل الأطفال الصغار لمعاتبتهم، فإعترضه الشقيقين آباء الأطفال المُعتدين وتشاجروا معها وتعدوا عليه بالأيدى ثم بسلاح أبيض فلفظ أناسه الأخيرة فى الحال، وذلك قبل آذان المغرب.

وعلى جانب آخر أتشح مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية بالسواد حزنًا على رحيل طبيب أسنان شاب يدعي محمد فرج العسال، فى العقد الثالث من عمره، بسبب سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها فجرًا خلال لهوه مع رضيعه سيف البلغ من العمر 5 أشهر لتخرج المدينة بأكملها وزملائه من القري في وداع الطبيب الشاب المشهود له بحسن الخلق والإلتزام الديني.

المباحث مقتل الدستور الأسلحة البيضاء مشاجرة مشادة الغربية مسجل خطر مركز شرطة شهود عيان الضرب حادث قتل مدير امن لعب الأطفال مشادة كلامية أمن الغربية تحرير محضر مقتل شخص قتل شخص

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصى لملك الأردن

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

«الاختيار2» في الصدارة.. ماذا يشاهدون المصريون في رمضان 2021؟

5 لقاءات للرئيس السيسي في الشارع.. ماذا قال للمواطنين وماذا طلبوا منه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس