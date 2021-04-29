مقتل جد ذهب لعتاب أسرة أطفال تعدوا على حفيدته الصغيرة بالغربية

بسبب لعب الأطفال

شهدت قرية كفر الجنينة حادث قتل بالأسلحة البيضاء بسبب وقوع مشاجرة ومشادة كلامية بين شقيقين 40 و35 سنة من جهة ورجل في العقد السابع من العمر من جهة أخرى وتطور الأمر ليسفرت عن مقتل شخص إيداع الجثته بالمشرحة بمستسفي المنشاوى بطنطا.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة المحلة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين كل من (هشام. ر. ي 40 سنة-مسجل خطر- وشقيقه أحمد. ر. ي 35 سنة) طرف أول والسد علي البطل 64 سنة بسبب لعب الأطفال، نتج عنها وفاة السيد علي البطل 64 سنة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة المحلة محل الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 277/2 أحوال مركز شرطة المحلة، وتم العرض إخطار النيابة التي كلفت المباحث بضبط الجناة وتكثيف التحريات حول الواقعة، وتسلم الجثة لذويه عقب تشريحها لإثبات سبب الوفات.

وأكد شهود عيان لـ"الدستور" أن سبب المشاجرة لعب الأطفال، حيث إعتدي أبناء الجناة هشام وأحمد الصغار على حفيدة القتيل السيد على البطل الموجودة فى منزل الجد لتناول الإفطار بالضرب، فتوجه الجد لمنزل الأطفال الصغار لمعاتبتهم، فإعترضه الشقيقين آباء الأطفال المُعتدين وتشاجروا معها وتعدوا عليه بالأيدى ثم بسلاح أبيض فلفظ أناسه الأخيرة فى الحال، وذلك قبل آذان المغرب.

وعلى جانب آخر أتشح مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية بالسواد حزنًا على رحيل طبيب أسنان شاب يدعي محمد فرج العسال، فى العقد الثالث من عمره، بسبب سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها فجرًا خلال لهوه مع رضيعه سيف البلغ من العمر 5 أشهر لتخرج المدينة بأكملها وزملائه من القري في وداع الطبيب الشاب المشهود له بحسن الخلق والإلتزام الديني.