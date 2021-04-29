«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة.

2-جمع القواقع و جميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5-ضرور إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المبكرة المعاملة بالجبر لين وذلك بعد العقد مباشرا والتي يتم إعدادها والتبكير من نضجها لتصديرها إلى الدول العربية وغيرها.

6-يمكن استخدام الدرومكس عند طراوة الحبات للإسراع من النضج لزيادة حجم الحبات والوزن الكلي للعناقيد لمده 7 أيام.

7-بداية عمل التحليق للجذع أو القصبات في العنب بأصنافه في النصف الثاني من الشهر وهي هامة حيث إنها تزيد من حجم الحبة والوزن النهائي للعناقيد وتبكر من النضج وفيها يتم عمل حز في الجزع والأفرع الثانوية حتي يصل أكبر كمية غذاء للعناقيد.

8- يتم رش الاميكتون بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء لتثبيت العقد.

9- ويتم رش العنب الطومسون والفليم والسبريور باستخدام أقراص الجبرلين وعند وصول حبة العنب إلى 4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص /100لتر ماء) و يتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم لكل لتر ماء توب فيلم.

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة الى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

2-يتم إضافة 300 جم (سماد مركب من العناصر الكبرى) للأشجار أكبر من 3 سنوات

3-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض أميني للفدان مدة شهر

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي

ملحوظة- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر ويتم كما يأتي 300 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى + 150جم منجنيز مخلبى + 75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 16 لتر/ يوم

السنة الثالثة 20 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32 لتر/ يوم

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

2-مكافحة المن و التربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء

4-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.