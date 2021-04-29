مطران الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس خميس العهد

ترأس القمص يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، صلوات لقان وقداس خميس العهد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تطبيقًا صارمًا للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على المسافات البينة.

وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر دائماً تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من قياس درجات الحرارةلشعب الكنيسة، ثم يتم مرور الأفراد من بوابة تعقيم، لافتاً أنه يتم تعقيم الكنيسة بشكل مستمر مع المحافظة على الإلتزام بالمسافات البينية.

راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزّع افطار علي الصائمين



كان وزع القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وجبات إفطار سريعة على الصائمين على الطرق بالإضافة إلىالتمر والعصير خلال آذان المغرب في ثانى أيام شهر رمضان.

وقال القمص يؤانس إنه يعتبر أن من واجبه المشاركة في المناسبات الدينية للمسلمين شركائه فى الوطن، مؤكدًا أنه لا فرق بين مسلم أومسيحي فجميعهم مصريين في وطن واحد لا يفرق بين هذا وذاك.

وأضاف أن معاني التقارب والتآخي بين المصريين دائمًا تتجلى في المواقف والأزمات والأفراح والمناسبات، كما تأتي وثيقة الأخوة والإنسانيةالتي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس للتأكيد على تلك المعاني السامية، قائلا: "نحن شعب وآحد ودمٍ وآحد نعيش على أرض وطنٍ غالي هو مصر".

وأعرب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن سعادته البالغة خلال مشاركته المسلمين لحظات إفطارهم في ثانى أيام شهررمضان المبارك، لافتاً الى أنه كانت من أفضل اللحظات التي قضاها، داعياً الله أن يرزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاءوالمحبة وأن يرفع الوباء عن مصر وأهلها ويحفظ رجالها من القوات المسلحة والشرطة.

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