الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: حملة التطعيمات ساهمت في الحد من انتشار كورونا

الرئيس الفرنسي ايمانويل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن بلاده سوف توقف لقاحات تطعيم فيروس كورونا لمن هم فوق 18 عاما بدءا من 1 مايو المقبل.

وأعتبر ماكرون، أن حملة التطعيمات ساهمت في الحد من تفشي وباء كورونا، الشروع في بدء تخفيف الإغلاق، وفقا لقناة العربية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 20.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ382 ألفا و266 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت انخفاض أعداد مرضى كورونا في البلاد للمرة الثانية بواقع 370 حالة، وتسجيل أقل من 30 ألف إصابة يومية بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأن عدد المرضى في العناية المركزة انخفض 370 حالة ليصل إلى 5879، فيما سجلت 315 حالة وفاة جديدة في المستشفيات انخفاضا من 325 يوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 5.5 مليون حالة.

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