ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موعد عرض مسلسل نسل الأغراب وأحداث الحلقة 16، عبر محركات البحث الشهيرة، حيث شهد المسلسل نسبة مشاهدة عالية منذ عرض أولى حلقاته في شهر رمضان الجاري 2021، وأثنى رواد التواصل الاجتماعي على المسلسل، وأبطاله حيث تصدر الفنان أحمد السقا التريند بعد الشكل الجديد الذي ظهر به خلال العمل الفنى.

وتداول عدد كبير من المتابعين للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لحلقات المسلسل، والتعليق على الديكور الخاص به، والأبطال المشاركين به.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب وأحداث الحلقة 16



يعرض مسلسل نسل الأغراب على قناة «ON E» في تمام الساعة الـ7:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الخامسة صباحا، والأخرى في الساعة 1:45 مساء.



بينما يذاع على قناة ON دراما، في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا.

كما يعرض على قناةMBC، في تمام الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا، كما يذاع على قناة ألفا مسلسلات التابعة لشبكة قنواتOSN، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة ألفا مسلسلات + 2.



أحداث الحلقة 16 من مسلسل نسل الأغراب



شهدت الحلقة الـ 16 أحداثا كثيرة، حيث مات عزيزة أخت عساف الغريب، وحبيبة على الغريب السابقة، ومنع غفران جليلة من العزاء والذهاب للميتم، وقام عساف بتقيبل عزيزة في موتها والبكاء عليها بشدة وكذلك على الغريب ووالدته، وقامت مشاهدة كلامية بين غفران وجليلة حول ما تم قبل ذلك مع عساف الغريب، وقام على الغريب بالقبض على مصطكفى الذي حاول قتله بخروج مجموعة مسلحة بضرب النار عليه وهو في الكمين.

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وعلى الجانب الآخر، ذهب حمزة ابن غفران إلى ميتم عزيزة والقيام بالواجب، وكانت حلقة باكية أبكت عزيزة الجميع وكان موتها صدمة للجميع.

قصة أحداث مسلسل نسل الأغراب

تدور أحداث مسلسل نسل الأغراب، حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل نسل الأغراب وأحداث الحلقة 16، يشارك نخبة كبيرة من الفنانين في مسلسل نسل الأغراب، من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومى عمر، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، محمد دياب، وغيرهم من الفنانين.