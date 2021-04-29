«إرث المحبة».. أقباط نجع حمادي يوزعون وجبات الافطار على الصائمين (صور)

وزعت مجموعة مار جرجس الكشفية بقرية بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم، وجبات إفطار على الصائمين والمرضى والخدمات الأمنية في المنشأت العامة.

مجموعة مار جرجس الكشفية بقرية بهجورة بنجع حمادي، تلك هي عادتهم السنوية التي يقومون بها، في شهر رمضان من كل عام، حيث يقوموا بتوزيع بتوزيع الوجبات المقدمة من الكنيسة والكشافة، على الخدمات الأمنية على الكنائس والمنشئات العامة، وموقف بهجورة ومستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى حميات نجع حمادي والمارة على الطرق في جو يسوده المحبة والأخوة.

وأكد شباب الكشافة أن تلك العادة لمشاركة المسلمين فرحتهم بالشهر الكريم، ولإثبات أن المسلمين والمسيحين في نجع حمادي، يشاركون بعضهم البعض ويودون بعضهم البعض في كافة المناسبات.

شباب الكشافة لم تكون مبادرتهم هي الأولى للتأكيد على النسيج الواحد خلال شهر رمضان بمحافظة قنا، فكان لشاب قبطي في العقد الثاني من العمر، نصيب في التأكيد بمبادرته في أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن مصر نسيج واحد، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، من خلال خروجه اليومي في شهر رمضان المبارك، لتوزيع الإفطار على الصائمين في الطرق المختلفة.

بيشوي غالب، البالغ من العمر 26 عامًا، المقيم بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الذي بدأ في توزيع الإفطار على الصائمين في الشوارع المختلفة منذ حوالي 3 سنوات، حيث يخرج قبيل أذان المغرب بدقائق معدودة، لينتظر الصائمين أثناء مرورهم بالطرقات.

ابن مدينة نجع حمادي، وصاحب العقد الثاني من العمر، يعمل في العاصمة الإماراتية دبي، إلا أنه يصر على السفر والعودة لمصر قبل شهر رمضان كل عام، وذلك من أجل مشاركة أصدقاؤه المسلمون فرحتهم بقدوم الشهر الكريم، منوهًا إلي ان فرحة الشهر الكريم يشعر بها جميع المواطنين.