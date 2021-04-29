جمارك رفح تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها إعتزام المدعو س . م . ب يحمل جنسية أمريكية من أصل فلسطينى، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد الأجنبى أكثر من المسموح بها قانونا .

وتم تكليف لجنة من أحمد فايز وعبدالعليم سالم ومجدى عايش بترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 148 ألف دولار أمريكي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 4 لسنة 20221 وحرر المحضر عمرو حسن .