الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها بقرى ونجوع البحيرة

توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً متميزاً مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وصرح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بأنه تم توفير ٢٠ ألف كرتونة رمضان المتضمنة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة" وكذا بمختلف المراكز تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.


وأشار عمر لبيب مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة إلى أنه تم توزيع عدد ٣٠٠ كرتونة بقرى القهوجية والطويلة البحرية والقبلية بمركز الرحمانية، كما سيتم اعتبارا من الغد توزيع كافة الكميات بالقرى والمراكز المستهدفة.

محافظة البحيرة البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة كرتونة رمضان رمضان

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