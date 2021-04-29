6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ببورسعيد

6 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع لانتاج اللحوم بجنوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب بمصنع الحسن والحسين لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية بحي الجنوب.

وكان المقدم هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، تلقى إخطارا من النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لحوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد ٦ سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق الدور العلوي من المصنع فقط وبداخله معدات وعدد من المراتب لكونه يستخدم كمخزن.

وجار حصر الخسائر الأولية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.