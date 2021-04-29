حكم زيارة القبور في رمضان.. إليك التفاصيل

تصدر حكم زيارة القبور في رمضان، مؤشرات البحث خلال هذه الساعات من جانب المواطنين، خاصة في ظل ما يمر به المجتمع من انتشار جائحة كورونا، وكثرة تعداد الموتى، ويرغب الكثير من المواطنين في زيارة الموتى، فهناك عادة من جانب المصريين، أن البعض يزور القبور في أول رمضان، والبعض الأخر في عاشوراء والعيد.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة زيارة القبور في رمضان من جانب علماء الدين، والآداب التي ينبغى أن تكون في زيارة القبور.

حكم زيارة القبور في رمضان

ردت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤالا ورد إليها حول حكم زيارة القبور في شهر رمضان، حيث أجابت قائلة إن زيارة القبور سنة مشروعة تذكر بالموت وتجعل الإنسان يتعظ ويعتبر بمن سبقه إلى الموت.

واستدلت في فتواها على ما رورى عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ولتزدكم زيارتها خيراً فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً".

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة لزيارتها في رمضان، فجائزة؛ لأن الشرع لم يحدد وقتاً معيناً لزيارة القبور.

حكم زيارة القبور للنساء في رمضان

من جانبه، قال الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات له، إنه يجوز للنساء زيارة القبور في رمضان وغيره من الشهور، بقصد الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار.

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وأوضح الفيل، أن هناك آداب لزيارة القبور من جانب النساء والعامة ينبغي ضرورة اتباعها، وتتضمن: أن لا يقوم الزوار بتجديد الأحزان ومظاهر الجزع، والتجمعات الساخرة التي تكون في الأعياد والمواسم، وأن تخلو صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة.



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واستدل الفيل بما روي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً)) أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له.