الرئيس السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس السيسي تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.

وتوقف الرئيس السيسي للحديث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

الرئيس السيسي اثناء التفقد

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