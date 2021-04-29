رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

عامر: سواعدكم الفتية تبنى الدولة المصرية الحديثة

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد العمال، تلك المناسبة التي نقدر فيها جميعا عمال مصر الأوفياء الذين على سواعدهم الفتية تبنى الدولة المصرية الحديثة والمستقبل الأفضل للبلاد.

سائلين المولى عز وجل أن يحقق عمال مصر ما يصبو إليه الرئيس من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم من تقدم وازدهار وتنمية في شتى المجالات وجميع مناحي الحياة، حفظ الله مصر وقيادتها الوفية الأبية وعمالها ورجالها المخلصين ووفقنا جميعًا لبناء مصر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون صدا قانونياً ضد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.

تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.

يتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من اعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.

تبلغ عدد أقسام قضايا الدولة 57 قسماً بما فيها الأقسام القضائية التي تم إنشائها بالمحافظات والوزارات.