الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مرتل كنسي يشرح طقس احتفال خميس العهد ومراحله الثلاثة

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

وقال المرتل عزيز برسوم، إن طقس خميس العهد ينقسم إلى 3 مراحل، الأولى هى البصخة المقدسة، حيث تبدأ الكنيسة صلواتها بأداء مراسم وطقوس البصخة المقدسة، والتي تبدأ بباكر وهى الساعة الأولى  والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

أشار برسوم، في تصريحات الخميس، إلى أنه في منتصف صلوات البصخة المقدسة تصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات اللقان إحياءً لذكرى قيام المسيح بغسل أرجل تلاميذه، ثم تختتم الكنيسة اليوم بالقداس الإلهي.   

الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

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