لافروف وجوتيريش يلتقيان في موسكو.. 12 مايو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا : أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي يوم 12 مايو القادم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في العاصمة الروسية موسكو.



وقالت زاخاروفا، في إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجري في إطار زيارته لموسكو في الثاني عشر من شهر مايو المقبل محادثات مفصلة مع وزير الخارجية سيرجي لافروف".



وتقول وسائل إعلام روسية إن المحادثات بين لافروف وجوتيريش ستتناول جميع القضايا الدولية الملحة، ومنها الوضع في أوكرانيا وليبيا وسوريا وغيرها من قضايا، وذلك بجانب تعاون روسيا مع منظمة الأمم المتحدة.



كما يجري لافروف زيارة للعاصمة الأرمينية يريفان يومي 5 و6 مايو المقبل، والعاصمة الأذربيجانية باكو يومي 10 و 11 من الشهر نفسه.



وقالت زاخاروفا إنه وفقًا للاتفاقيات القائمة، سيقوم وزير الخارجية الروسية بزيارة عمل إلى يريفان يومي 5 و 6 مايو، وباكو يومي 10 و 11 من نفس الشهر".



وسيبحث لافروف في العاصمتين الأرمينية والأذربيجانية الوضع في منطقة ناجورني كاراباخ ومدى تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين الجانبين برعاية روسية.



كما سيناقش لافروف في أرمينيا وأذربيجان تعزيز علاقات بلاده مع البلدين في جميع المجالات.