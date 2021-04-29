رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية ويلتقي برجال القوات المسلحة في شمال سيناء

أشاد بجهود كافة القطاعات لاقتلاع جذور الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها، و تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات، لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة .

- تهنئة مقاتلي القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء



كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء، والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.



وأدار الفريق محمد فريد، حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة، للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، كما قام بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والإستقرار بشمال سيناء.

جولة تفقدية بمدينة رفح الجديدة



كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التى تم إنشائها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكنى عمرانى متكامل الخدمات والمرافق ، وقام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد ، والتقى ببعض الأهالى والمواطنين فى شوارع مدينة الشيخ زويد الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى الذى أنشى بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالى مدن وقرى شمال سيناء، حضر الجولة التفقدية قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.