الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تتسلم 750 ألف لقاح كورونا أسبوعيا في يونيو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تتسلم النمسا 750 ألف جرعة من لقاحات كورونا أسبوعيا اعتبارا من أول يونيو القادم منها 500 ألف جرعة من لقاح " فايزر- بيونتك " .
وقال أندرياس بيرنشتاينر مستشار وزارة الصحة النمساوية ،في تصريحات له اليوم /الخميس/، إن البلاد تعزز بقوة وبخطى متسارعة حملات التطعيم ضد وباء كورونا، حيث من المتوقع قريبا الوصول الى تطعيم 100 ألف شخص يوميا .
وأشار إلى أنه تم السماح بتسجيل كل من يزيد عمره عن 16 عاما لتلقى اللقاح اعتبارا من 10 مايو المقبل.
ولفت مستشار وزارة الصحة النمساوية إلى وجود أسباب وجيهة للاعتماد على لقاح " فايزر - بيونتك " بشكل أساسي مفسرا ذلك بالموثوقية العالية التى تتمتع بها هذه الشركة ، متوقعا أن تسجل التطعيمات الحجم الأكبر في يونيو المقبل.

 

 

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