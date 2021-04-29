سوهاج: إعدام 143 شيشة خلال حملات بالمراغة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، اليوم، بإعدام 143 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق وتشميع مقهيين مخالفين، ومصادرة 10 شيش، وتحرير 34 محضر إشغال ونظافة عامة في حملة مكبرة بشوارع المدينة.

كما تم القيام بعدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتطهير "المركز التكنولوجي، ومبني المطافي، ومرسي العبارات، وشارع النيل، والشباب، وشارع المركز، وعبدالمنعم رياض، ومحيط مجلس المدينة، ومبني النيابة العامة بالمراغة، وماكينات الصراف الآلي".

وكانت محافظة سوهاج أعلنت صباح اليوم عن نتائج الحملات فى عدد من المدن، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملة مكبرة بالمدينة وقرى المركز؛ لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 30 شيشة، وتحرير 22 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى المقابل، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم 11 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 15 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 127 شيشة، وذلك خلال حملات مسائية مكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية شملت شوارع المدينة وقرى " أبار، والكولة، والصوامعة، والسلاموني، ونيدة "، كما تم القيام بحملات تطهير وتعقيم ورش الشوارع والميادين العامة، والمصالح الحكومية بنطاق المدينة والقرى التابعة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه بإعدام ٣٠٠ شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها الوحدات المحلية على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.