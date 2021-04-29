محافظ دمياط: بدء رصف وتطوير طريق الترعة الشرقاوية

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم البدء فى أعمال الرصف بالأسفلت لطريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بداية من ميدان عزب النهضة بالطريق بالاتجاهين بطول ٢ كم، حيث يتكون كل اتجاه من ٣ حارات للسيارات بعرض ١٠ أمتار، بالإضافة إلى أماكن انتظار للسيارات بجانب الطريق و بالجزيرة الوسطى.

ووجهت "المحافظ" بالانتهاء من هذه العمليات طبقاً للجدول الزمنى المحدد ووفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية، لتنفيذ مشروع تطوير متكامل بالمنطقة.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول ٧.٥ كم، والذى يُعد من أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط ، إذ يدرج ضمن أكبر مشروعات التطوير التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة خلال الفترة الحالية.

ويشمل تطوير الجزيرة الوسطى والتى تتضمن مقاعد وبرجولات خشبية وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه ٦٠٠ مم بطول ٥.٥ كم، وكذلك خط المياه ٣٠٠ مم بطول ٣.٥ كم، وكذا مد وتدعيم خط المياه ٥٠٠مم بدءًا من ميدان الدكتور مشرفة بطول ١.٥ كم و أيضاً مد وتدعيم خط المياه ٣٠٠ مم من ميدان عزب النهضة حتى مدرسة المنيا بطول ١.٥ كم وأخيراً خط المياه ٣٠٠مم بدءًا من ميدان الدكتور مشرفة حتى مدخل العنانية بتكلفة إجمالية ٤٠ مليون جنيه وذلك لتحسين شبكات المياه بمناطق الشعراء والعنانية ومدينة عزبة البرج و مدينة دمياط، حيث تستمر أعمال التطوير في المنطقة بطول الترعة الشرقاوية.