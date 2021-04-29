الجزائر تشتري كميات إضافية من لقاحات كورونا خلال 48 ساعة

قال عبد الرحمن بن بو زيد، وزير الصحة الجزائري، إن بلاده ستستلم في غضون الـ48 ساعة القادمة عددا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وخاصة اللقاحات الروسية والصينية، لتواصل عملية تلقيح المواطنين في المستشفيات وفي العيادات.



وأضاف بن بوزيد، في تصريحات له اليوم، إنه سيتم خلال يومين استلام عدد من اللقاحات الروسي والصيني التي ستتوزع على المستشفيات والعيادات لتلقيح المواطنين، ورفض الإفصاح عن الكمية التي سيتم استلامها، موضحا أن العالم كله يمر بمرحلة صعبة، مشيرا إلى أنه حتى الدول التي تنتج اللقاح لديها نقص فيه لمواطنيها.



وأشار إلى أن الجزائر قامت بعدة إجراءات منذ بداية الوباء، مع البلدان المنتجة للقاح وتعاقدها معها وفي بعض الأحيان قامت بدفع ثمنه إلا أنها لم تحصل على الجرعات حتى الآن.



وحول ارتفاع عدد المصابين والوفيات في الآونة الأخيرة وعن احتمال ظهور "موجة ثالثة" من الوباء، شدد بن بوزيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، لأن التلقيح ليس الحل الوحيد.



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أصدر مرسوما رئاسيا بتخصيص مبلغ يفوق 12 مليار دينار لاقتناء اللقاحات المضادة للكورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.