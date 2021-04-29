إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والعراق

إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية والعراق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص ضد فيروس كورونا بعد مرور 62 يوما على بدء برنامج التطعيم الوطني.



ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية قولها، إنه تم إعطاء أكثر من 3 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح حتى اليوم، كجزء من برنامج التطعيم الوطني الذي بدأ في يوم 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل حوالي 5.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.



وتعمل السلطات الكورية على تسريع وتيرة برنامج التطعيم الوطني ضد (كوفيد-19) لاستكمال تطعيم 12 مليون شخص بحلول نهاية يونيو، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

إصابات كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و587 ألفا و94 حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا 433 حالة، بالإضافة إلى تعافي 7360 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 934 ألفا و935 حالة شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.