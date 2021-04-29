إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية والعراق
إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والعراق
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص ضد فيروس كورونا بعد مرور 62 يوما على بدء برنامج التطعيم الوطني.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية قولها، إنه تم إعطاء أكثر من 3 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح حتى اليوم، كجزء من برنامج التطعيم الوطني الذي بدأ في يوم 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل حوالي 5.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.
وتعمل السلطات الكورية على تسريع وتيرة برنامج التطعيم الوطني ضد (كوفيد-19) لاستكمال تطعيم 12 مليون شخص بحلول نهاية يونيو، بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.
إصابات كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و587 ألفا و94 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا 433 حالة، بالإضافة إلى تعافي 7360 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 934 ألفا و935 حالة شفاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.