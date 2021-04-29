لبنان يشترط مكوث القادمين من الهند والبرازيل 14 يوما في بلد آخر

أصدرت السلطات اللبنانية اليوم قرارا بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، على أن يقتصر دخولهم استنادا إلى آلية الإقامة في بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما قبل القدوم إلى لبنان.



وجاء قرار السلطات اللبنانية في ضوء التوصية التي وضعتها أمس الأربعاء/ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة، في ظل التفشي الوبائي للفيروس في الهند والبرازيل وظهور سلالات وبائية جديدة منه في البلدين.



وعممت مديرية الطيران المدني اللبناني على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بوقف نقل الركاب من الهند والبرازيل، والتقيد بمضمون القرار وتطبيقه على الركاب الذين يصلون اعتبارا من 3 مايو المقبل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و 259 ألفا و 386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 801 ألفا و 486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.