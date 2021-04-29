حكم إزالة الشعر بالليزر أثناء الصيام

ترغب الكثير من السيدات في معرفة الحكم الشرعي حول إزالة الشعر بالليزر أثناء الصيام، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، فالعديد من السيدات تحرص على صحة صومها وتتحرى الدقة في معرفة الأمور الحياتية حتى لا يفسد صومها، وعلى الجانب الآخر، تقوم دار الإفتاء بالرد على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالعبادات والمعاملات لدى المواطنين من خلال مقاطع البث المباشر التي تقوم بها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة آراء علماء الدين حول إزالة الشعر بالليزر في نهار رمضان للمرأة.

حكم إزالة الشعر بالليزر في اثناء الصيام

من جانبه، أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، أن إزالة الشعر في نهار رمضان وأثناء الصيام للمرأة لا يفسد صومها، لأن النظافة الشخصية واجبة، فهى مثل تقليم الأظافر وحلق الذقن لا حرج فيها.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على الحكم الشرعي لإزالة الشعر بشكل عام في غير شهر رمضان المبارك، إنه يجوز أن تزيل المرأة الشعر بالليزر، طالما على يد طبيبة ثقة، ولا يوجد به هلاك أو ضرر للنفس ولا حرج فيه.

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حكم إزالة الشعر بالليزر في منطقة العورة

بينما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، على أن فقهاء الحنابلة أجازوا للمرأة الاستعانة بغيرها في النظافة الشخصية وبالتحديد في الأماكن التي لا تحسن تنظيفها فيها وهي منطقة العورة، وكذلك يجوز إزالة الشعر بالليزر في تلك المنطقة، شريطة أن يكون على يد امرأة ثقة أمينة، وليس على يد رجل، لافتا إلى أن الاستعانة بالغير في هذه الناحية جائز ولا حرج فيه طالما لم تخالف الشروط.

فضل شهر رمضان

وبعد حكم إزالة الشعر بالليزر في اثناء الصيام، يعتبر شهر رمضان من الشهور التي لها مكانة عند الله تبارك وتعالى حيث نزل فيه القرآن الكريم، وبه ليلة خير من ألف شهر، وأيضا به الاعتكاف الذي يعتبر فرصة للتقرب لله عزوجل، وحدثت به غزوة بدر الكبرى، كما حدثت به انتصارات أكتوبر المجيدة، فهو شهر الطاعات والبركات ويعتبر غنيمة للمسلمين للتكفير فيه عن الذنوب والخطايا، كما يقومون بصلة الرحم وإطعام المساكين.