الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

حكم إزالة الشعر بالليزر أثناء الصيام

حكم إزالة الشعر بالليزر
حكم إزالة الشعر بالليزر

ترغب الكثير من السيدات في معرفة الحكم الشرعي حول إزالة الشعر بالليزر أثناء الصيام، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، فالعديد من السيدات تحرص على صحة صومها وتتحرى الدقة في معرفة الأمور الحياتية حتى لا يفسد صومها، وعلى الجانب الآخر، تقوم دار الإفتاء بالرد على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالعبادات والمعاملات لدى المواطنين من خلال مقاطع البث المباشر التي تقوم بها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة آراء علماء الدين حول إزالة الشعر بالليزر في نهار رمضان للمرأة.

حكم إزالة الشعر بالليزر في اثناء الصيام

من جانبه، أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، أن إزالة الشعر في نهار رمضان وأثناء الصيام للمرأة لا يفسد صومها، لأن النظافة الشخصية واجبة، فهى مثل تقليم الأظافر وحلق الذقن لا حرج فيها.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على الحكم الشرعي لإزالة الشعر بشكل عام في غير شهر رمضان المبارك، إنه يجوز أن تزيل المرأة الشعر بالليزر، طالما على يد طبيبة ثقة، ولا يوجد به هلاك أو ضرر للنفس ولا حرج فيه.

تابع أيضاً..

 

txt

المفتي يوضح حكم جماع الصائم زوجته في نهار رمضان

txt

ما حكم الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان؟

txt

ما حكم استخدام المسحراتي للطبلة في السحور؟.. دار الإفتاء تجيب

txt

ما حكم إفطار الأطباء والممرضين المباشرين في علاج مرضى ومصابي كورونا

 

حكم إزالة الشعر بالليزر في منطقة العورة

 

بينما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، على أن فقهاء الحنابلة أجازوا للمرأة الاستعانة بغيرها في النظافة الشخصية وبالتحديد في الأماكن التي لا تحسن تنظيفها فيها وهي منطقة العورة، وكذلك يجوز إزالة الشعر بالليزر في تلك المنطقة، شريطة أن يكون على يد امرأة ثقة أمينة، وليس على يد رجل، لافتا إلى أن الاستعانة بالغير في هذه الناحية جائز ولا حرج فيه طالما لم تخالف الشروط.

فضل شهر رمضان

وبعد حكم إزالة الشعر بالليزر في اثناء الصيام، يعتبر شهر رمضان من الشهور التي لها مكانة عند الله تبارك وتعالى حيث نزل فيه القرآن الكريم، وبه ليلة خير من ألف شهر، وأيضا به الاعتكاف الذي يعتبر فرصة للتقرب لله عزوجل، وحدثت به غزوة بدر الكبرى، كما حدثت به انتصارات أكتوبر المجيدة، فهو شهر الطاعات والبركات ويعتبر غنيمة للمسلمين للتكفير فيه عن الذنوب والخطايا، كما يقومون بصلة الرحم وإطعام المساكين.

 

حكم إزالة الشعر بالليزر في اثناء الصيام شهر رمضان الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ محمد عبدالسميع دار الافتاء إزالة الشعر اثناء الصيام

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

«الاختيار2» في الصدارة.. ماذا يشاهدون المصريون في رمضان 2021؟

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

«قائمة بالأسعار».. بائعو الفسيخ: «رزقنا طول السنة»

«ضغط لا يتوقف».. جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس