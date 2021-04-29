تسيير 65 رحلة لمصر للطيران من مطار القاهرة غدا

مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تسير شركة «مصر للطيران» من مطار القاهرة الدولي، 65 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبوظبي، جوبا، بودابست، برلين، ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل.

فيما يتم تسيير 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، و الغردقة، و الأقصر، و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، و تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4648 راكبا.

- تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية بالمطارات

ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

- تطبيق قرار حظر دخول المسافرين بدون تحليل PCR

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.