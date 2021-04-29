المكسيك: إعطاء 16.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

تم إعطاء ما إجماليه 16.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد19-) في المكسيك حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز

هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس .



وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ302240 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا وستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل 18 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 34ر2 مليون إصابة، والوفيات 215 ألفا و918 شخصا.



ومر عام و8 أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

