الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات ناتو تجري في ألبانيا أكبر تدريبات عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية

قوات ناتو
قوات ناتو

أعلن مسئول بالجيش الأمريكي اليوم الخميس، أن قوات منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدأت تدريبات عسكرية مشتركة في ألبانيا بالتعاون مع آلاف القوات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى.

وقال الكولونيل جوزيف سكوكا - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن التدريبات ، التي تجرى سنويا ، تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية في دول غرب البلقان، مضيفا أن ألبانيا "حليف مخلص لناتو منذ 2009 وشريك أمني له قدره على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأشار سكوكا إلى أن ألبانيا تلعب دورا حساسا في تدريبات "المدافع-أوروبا 2021" ، حيث يتم إجراء عمليات لوجيستية مشتركة عابرة للبحار في ميناء مدينة "دوريس" لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، قائلا "هذه المهمة التاريخية تعزز قدرتنا كشريك أمني استراتيجي في غرب البلقان ومناطق البحر الأسود".

وأوضحت الشبكة أنه تم نشر القوات الأمريكية منذ 26 أبريل الجاري تمهيدا لمشاركتهم في تدريبات عسكرية في خمسة قواعد برية وبحرية وجوية في ألبانيا تستمر حتى 10 يونيو المقبل.

يذكر أن أغلب دول غرب البلقان، ومن بينهم ألبانيا وكرواتيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أعضاء بمنظمة ناتو.

منظمة حلف شمال الأطلسي هي منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949. يشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية. ثلاثة من أعضاء الناتو (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة) هم أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعون بـ حق الفيتو وهم رسميا دول حائزة للأسلحة النووية. 

ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين، بروكسل، بلجيكا، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس، بلجيكا.

حلف الناتو أو حلف شمال الأطلسي هو تحالف عسكري دولي يتكون من 30 بلد عضو مستقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع مشاركة 15 بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي.

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