ختام البرنامج التدريبي للعاملين بالمراكز التكنولوجية بسوهاج

شهد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي على الاشتراطات البنائية الجديدة واعتماد الإيصال المميكن والذي استمر بديوان عام المحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 28 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام متتالية، بحضور رانيا رمضان مسئول التدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و5 متدربين من العاملين بكل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة وهم " مدير المركز التكنولوجي، ومدير الإدارة الهندسية، ومشرف النظام، ومسئول المتغيرات المكانية، والمسئول المالي".

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية الاستفادة من الدورات التدريبية لرفع معدلات الأداء، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، موجها بالتنسيق مع الجامعة لتحقيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وتعاون المركز التكنولوجي مع الوحدة الحسابية لاعتماد الإيصال المميكن، لافتا إلى حرص المحافظة على تحسين أداء المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن إرسال مؤسسة "أبو هشيمة الخير" مبلغ مليون جنيه كتعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري طهطا والذي وقع الشهر الماضي وراح ضحيته عدد من راكبي القطار، ويأتي ذلك عقب زيارة النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للمحافظة ولقائه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أواخر مارس الماضي.

وثمن "الفقي" دعم مؤسسة "أبو هشيمة الخير" لأسر الضحايا، مشيدا بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الحادث، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

فيما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم 11 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحرير 15 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 127 شيشة، وذلك خلال حملات مسائية مكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية شملت شوارع المدينة وقرى " أبار، والكولة، والصوامعة، والسلاموني، ونيدة "، كما تم القيام بحملات تطهير وتعقيم ورش الشوارع والميادين العامة، والمصالح الحكومية بنطاق المدينة والقرى التابعة.