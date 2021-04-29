إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا وكرواتيا والسعودية

إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا وكرواتيا والسعودية

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلجيكا إلى 982 ألفا و959 إصابة.



وذكرت السلطات البلجيكية - في بيان أوردته وكالة (آكي) الإيطالية، أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الضحايا جراء الإصابة بالفيروس إٕلى 24 ألفا و140 حالة.

إصابات كورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 2439 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 330 ألفا و176 مُصابًا.



وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7040 حالة وفاة عقب تسجيل 39 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.



وأضافت أيضًا أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 308 آلاف و258 متعافيا، عقب تسجيل 2126 حالة تعاف جديدة أمس.



يُشار إلى أن كرواتيا أجرت أمس أكثر من 10 ألاف اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى مليون و794 ألفا و905 اختبارات منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.



أما على صعيد التطعيمات المضادة للجائحة، فقد أكد الفريق أن 469 ألفا و143 شخصا في كرواتيا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، وأن 177 ألفا و130 أشخاص تلقوا الجرعتين.

إصابات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 416 ألفا و307 حالات.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس: إلى أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 399 ألفا و509 حالات.



وأضافت أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 6 آلاف و946 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة في المملكة 1312 حالة حرجة.