إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا وكرواتيا والسعودية
إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا وكرواتيا والسعودية
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلجيكا إلى 982 ألفا و959 إصابة.
وذكرت السلطات البلجيكية - في بيان أوردته وكالة (آكي) الإيطالية، أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الضحايا جراء الإصابة بالفيروس إٕلى 24 ألفا و140 حالة.
إصابات كورونا في كرواتيا
أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 2439 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 330 ألفا و176 مُصابًا.
وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7040 حالة وفاة عقب تسجيل 39 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.
وأضافت أيضًا أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 308 آلاف و258 متعافيا، عقب تسجيل 2126 حالة تعاف جديدة أمس.
يُشار إلى أن كرواتيا أجرت أمس أكثر من 10 ألاف اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى مليون و794 ألفا و905 اختبارات منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.
أما على صعيد التطعيمات المضادة للجائحة، فقد أكد الفريق أن 469 ألفا و143 شخصا في كرواتيا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، وأن 177 ألفا و130 أشخاص تلقوا الجرعتين.
إصابات كورونا في السعودية
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 416 ألفا و307 حالات.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس: إلى أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 399 ألفا و509 حالات.
وأضافت أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 6 آلاف و946 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة في المملكة 1312 حالة حرجة.