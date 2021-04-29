إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إفغانستان والتشيك
إصابات جديدة بكورونا في أفغانستان والتشيك
أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 59 ألفا و745 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية: أنه تم تسجيل 7 وفيات متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى ألفين و625 حالة.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا تسجيل تعافي 180 حالة من الفيروس، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية في البلاد 53 ألفا و154 حالة.
إصابات كورونا في التشيك
أعلنت التشيك تسجيل ألفين و483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ، في انخفاض بنسبة 16% عن أعداد الإصابة المسجلة في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي : بأن أقل من 3000 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.