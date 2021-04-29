إصابات جديدة بكورونا في أفغانستان والتشيك

إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إفغانستان والتشيك

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 59 ألفا و745 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية: أنه تم تسجيل 7 وفيات متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى ألفين و625 حالة.



وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا تسجيل تعافي 180 حالة من الفيروس، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية في البلاد 53 ألفا و154 حالة.

إصابات كورونا في التشيك

أعلنت التشيك تسجيل ألفين و483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ، في انخفاض بنسبة 16% عن أعداد الإصابة المسجلة في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.



وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر راديو براغ الدولي : بأن أقل من 3000 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.