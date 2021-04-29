الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بـ 38 ألف جنيه من شقة في بدر للمحاكمة

متهمين بسرقة مشغولات
متهمين بسرقة مشغولات ذهبية

قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة العاجلة؛ في اتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر بلغت قيمتها 38 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين عامل باليومية، وكان يتردد على المنطقة محل الواقعة، واستعان بشخصين مسجلين في قضايا سرقة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنوا من سرقة المصوغات.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، من مواطن يفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 38 ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة مصوغات ذهبية بمدينة بدر

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