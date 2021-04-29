الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كبرى شركات الطاقة في أوروبا تتجاوز أسوأ تداعيات الجائحة

كبرى شركات الطاقة في القارة العجوز تتجاوز أسوأ تداعيات جائحة كورونا

كبرى شركات الطاقة
كبرى شركات الطاقة في القارة

استفادت كبرى شركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أسعار النفط، وأعلنت عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام اليوم الخميس، متجاوزة أسوأ تراجع للطلب على الوقود في زمن الجائحة.
 

وأجبر انهيار الطلب العام الماضي بي.بي ورويال داتش شل وإكوينور على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل نفسها إلى شركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض انبعاثات الكربون.
 

ومع تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى أبريل 2020 المتدني، البالغ 16 دولارا للبرميل إلى نحو 67 دولارا للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز
 

المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس كورونا. وربح "بي.بي" في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار يتجاوز ربح نفس الفترة من عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار وأعلى بأكثر من 200 بالمئة مقارنة مع 2020.
 

وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2021، ارتفاعا 69 بالمئة عن العام الماضي وتسعة بالمئة عن الربع الأول من 2019.
 

كما أعلنت إكوينور النرويجية اليوم تسجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.
 

وارتفع ربح شل في الربع الأول 13 بالمئة عن العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه أدنى من ربح 2019 البالغ 5.3 مليار.
 

لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء توتال التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها.


وفي حين زادت شل توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الستة الماضية، كان 17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 سنتا قبل الجائحة.
 

ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 15 سنتا للسهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 سنتا للسهم في 2019،  وقال سيتي "الرأي الوارد هو أن رأس المال يُحتفظ به للسماح بتسريع استثمارات جديدة في الطاقة".


وكان توزيعات أرباح بي.بي البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته في 2019. لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث.
 

وقال محللون لدى جيفيريز "يجب أن تكون بي.بي قادرة على إعادة الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025".

شركات الطاقة في أوروبا الطاقة النفط كورونا اوروبا

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

«التعليم» تحدد طرق تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي

أسرار استقالة طبيب الزمالك وعلاقته بسرقة جهاز استشفاء اللاعبين

«بتعيّط كتير».. أم تلقي ابنتها من «الخامس» في أكتوبر

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

تعرف على أخر معلومات موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس