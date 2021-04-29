كبرى شركات الطاقة في القارة العجوز تتجاوز أسوأ تداعيات جائحة كورونا

كبرى شركات الطاقة في أوروبا تتجاوز أسوأ تداعيات الجائحة

استفادت كبرى شركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أسعار النفط، وأعلنت عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام اليوم الخميس، متجاوزة أسوأ تراجع للطلب على الوقود في زمن الجائحة.



وأجبر انهيار الطلب العام الماضي بي.بي ورويال داتش شل وإكوينور على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل نفسها إلى شركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض انبعاثات الكربون.



ومع تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى أبريل 2020 المتدني، البالغ 16 دولارا للبرميل إلى نحو 67 دولارا للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز



المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس كورونا. وربح "بي.بي" في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار يتجاوز ربح نفس الفترة من عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار وأعلى بأكثر من 200 بالمئة مقارنة مع 2020.



وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2021، ارتفاعا 69 بالمئة عن العام الماضي وتسعة بالمئة عن الربع الأول من 2019.



كما أعلنت إكوينور النرويجية اليوم تسجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.



وارتفع ربح شل في الربع الأول 13 بالمئة عن العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه أدنى من ربح 2019 البالغ 5.3 مليار.



لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء توتال التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها.



وفي حين زادت شل توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الستة الماضية، كان 17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 سنتا قبل الجائحة.



ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 15 سنتا للسهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 سنتا للسهم في 2019، وقال سيتي "الرأي الوارد هو أن رأس المال يُحتفظ به للسماح بتسريع استثمارات جديدة في الطاقة".



وكان توزيعات أرباح بي.بي البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته في 2019. لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث.



وقال محللون لدى جيفيريز "يجب أن تكون بي.بي قادرة على إعادة الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025".