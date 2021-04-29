محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

أرسل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس ، وجميع المسيحيين بمحافظة قنا بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدا على وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافه التحديات لإستكمال مسيرة التنمية.

كما أعرب الداودي عن خالص دعواته لله عز وجل بأن يحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وناشد محافظ قنا جميع المواطنين بضروره الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.