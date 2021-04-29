كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم تحتفل بعيد «خميس العهد»

احتفلت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الفيوم، بعيد "خميس العهد"، اليوم، وسط تواجد أمني حول الكنائس لتأمين الصلوات، وتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.

واقتصر حضور القداسات، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 من الشمامسة في كل قداس، دون حضور شعبي، تطبيقا لقرارات المطرانية، حرصا على حياة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص الحضور من القساوسة والشمامسة، على ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد المقررة، لمواجهة انتشار الفيروس، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، طبقا لتقارير وزارة الصحة اليومية.

وشهد القداس الإلهي، الطقوس المقررة بهذه المناسبة، واختتمت الصلاة بصلاة البصخة، الخاصة بأسبوع الآلام، الذي يعد من أقداس أيام السنة لدى المسيحيين.

وقررت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، غلق 4 أديرة تابعة للإيبارشية، أمام الزيارات الفردية والجماعية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت المطرانية في بيان صحفي، صباح اليوم، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، أن أديرة رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، ودير وكرمة القديس الأنبا إبرام،بقرية العزب بمحافظة الفيوم، لن تستقبل زيارات فردية أو جماعية خلال يومي العيد.

وشهدت كنائس إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، اليوم، الاحتفال بعيد أحد السعف، وأقيمت صلاة القداس الإلهي، وصلاة التجنيز، دون حضور شعبي، بسبب قرار الإيبارشية.

اقتصر الحضور بالقداسات في الكنائس، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 شمامسة بكل كنيسة، وتزينت الكنائس من الداخل، بسعف النخيل، في أشكاله المختلفة، وأقيمت صلوات القداسات، وسط إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" المستجد، للحضور، والتزم القساوسة والشمامسة الحضور، بارتداء الكمامات الطبية الواقية، واستخدام الكحول للتعقيم.

كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس

كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس

كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس

كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس

IMG-20210429-WA0030

IMG-20210429-WA0031

IMG-20210429-WA0029