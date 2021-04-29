إعطاء 45.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 45.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.48 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل يتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 14 أسبوعا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 14.5 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.



ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 398 ألفًا و185 حالة.



ومضى عام و9 أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت أمس الأربعاء 3163 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 398185.



كما سجلت البرازيل 79726 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماليالإصابات حتى الآن، إلى 14 مليونا و521289.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى أمس الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.