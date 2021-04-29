وزير النقل يتفقد تنفيذ إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في محافظتي القليوبية والدقهلية، بدأت بتفقد تطوير الطريق الدائري حول القاهرةالكبرى يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في المسافة من كوبري المرج حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ وإنشاء كوبري المرج الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج، كما شملت الجولة تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.



ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يقع على امتداد مساره 136 عملا صناعيا، تشمل 2 كوبري على النيل، و25 كوبري عند التقاطعات مع المحاور الرئيسية، و46 كوبري علوي، و63 نفقا، لافتا إلى أنه يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرةالكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميا، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حاراتبكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.



بعدها توجه وزير النقل لمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، وتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم بتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارات مرورية مع طريق خدمة.



وبدأ الوزير جولته بالمشروع بتفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، لافتا إلى أن اتجاه المرور سيكون بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح وسيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

بعدها تابع الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع، والتي تبلغ 7 كباري علوية هي (كوبريقنطرة بحر مويس وكوبري جمجرة وكوبري أسنيت وكوبرى كفر شكر وكوبري المنشأة الكبرى وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلىالسكة الحديد)، وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، بالاضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ ري.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري مثل كوبري جمجرة والذي يتم إنشاؤه بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض3.6 متر لكل حارة بتكلفة إجمالية مقدارها 192 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 55%.

وكذلك أعمال إنشاء كوبري أسنيت، حيث يتم إنشاء الكوبري (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر + أرصفة +حارة مرورية أسفل الكوبري بعرض 5 أمتار (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 85%، وكذلك تم متابعة أعمال إنشاء كوبري كفر شكر بطول 600 متر بعرض إجمالي 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80متر وأرصفة، بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليون جنيه، وحيث بلغت نسبة التنفيذ 51% بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ إنشاء كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4 حارات، بعدها تابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع.