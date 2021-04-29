الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها للمنصورة

وزير النقل
وزير النقل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في محافظتي القليوبية والدقهلية.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لأعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وذلك في المسافة من كوبري المرج حتى طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى كما تفقد أعمال تنفيذ وإنشاء كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مسطرد.

كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج، كما شملت الجولة تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مسطرد  بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.  

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يقع على امتداد مساره 136 عملا صناعيا، تشمل: 2 كوبري على النيل، و25 كوبري عند التقاطعات  مع المحاور الرئيسية، و46 كوبري علوي ، و63 نفقا،  لافتا إلى أنه يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، لافتاً أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح  الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب  فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وذلك في المسافة من  بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم  بتكلفة 4.3 مليار جنيه حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع  ( 4) حارة  مرورية+ طريق خدمة.

وبدأ جولته بالمشروع بتفقد موقع  ربط الطريق عند بنها  بالطريق الدائري الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الزراعي ،لافتا إلى أن اتجاه المرور  سيكون بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة  شرق الرياح وسيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة الى القاهرة 


بعدها تابع الوزير اعمال انشاء عدد من  الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 7 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس وكوبري جمجرة وكوبري أسنيت وكوبرى كفر شكر وكوبري المنشأة الكبرى وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد)

 وكذلك أعمال إنشاء عدد 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح بالاضافة الى رفع كفاءة 13 مأخذ ري. 
حيث تفقد الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري مثل كوبري جمجرة والذي يتم إنشاؤه  بعرض 12.8  متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 3.6متر  لكل حارة بتكلفة إجمالية مقدارها  192 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 55%.

وأيضا أعمال انشاء كوبري أسنيت حيث يتم إنشاء الكوبري (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر + أرصفة +حارة مرورية اسفل الكوبري بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ 85%. 

وكذلك تم متابعة أعمال انشاء كوبري كفر شكر بطول 600 متر بعرض إجمالي 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80متر ورصفة  وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191مليون جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ 51 % بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ  إنشاء كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4حارات بعدها  تابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع.

ووجه بموافاته بالخطة الزمنية الخاصة بمراحل تنفيذ الكوبري وتكثيف الأعمال على مدار الساعة وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال.

ولفت إلى أن المشروع  سيساهم  في رفع مستوى الخدمة و تسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

القليوبية النقل محافظ القليوبية كامل الوزير وزير النقل يتفقد

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