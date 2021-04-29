اتجاه لعرض «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في موسم عيد الفطر

في حال انحسار الموجة الثالثة من كورون

قررت الشركة المنتجة لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، للنجم كريم عبد العزيز عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل في حال انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن العمل مؤجل من العام الماضي.

وكان المخرج أحمد الجندي من تصوير الفيلم، منذ ما يقرب من سنة كاملة كما انتهى من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، وقام بتسليم نسخ "الماستر" للشركة المنتجة ، استعدادا لعرضه جماهيريًا.



- طرح البوسترات الدعائية

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت عدد من البوسترات الرسمية للفيلم منها بوستر النجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، وظهر عبد العزيز، منفردًا على البوستر الدعائي وبدا وهو "أصلع" بشكل كوميدي، إضافة إلى بوستر اخر يجمعه ببطلة العمل دينا الشربيني و بوستر اخر يجمع نجوم العمل بالكامل.



أحداث الفيلم



وتدور أحداث "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.



والفيلم يشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض"و للمنتجين لؤي ووائل عبدالله.

جدير بالذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز حقق نجاحات سينمائية مع عودته للكوميديا مرة أخري، مع المنتج وائل عبدالله من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي حقق إيرادات وصلت لـ 60 مليون جنيه، تلاه فيلم "الفيل الأزرق" بـ98 مليون جنيه، ليصبح النجم الأعلي في تحقيق الإيرادات في تاريخ السينما.