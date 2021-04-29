جهود المعهد المصرفي لدعم توجهات البنك المركزي في تطبيق «التحول الرقمي»

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المعهد بدأ في وضع خطط طموحة منذ عدة سنوات وتحديداً في نهاية عام 2017 لمساعدة القطاع المصرفي المصري، في تنفيذ توجهات البنك المركزي المصري في عملية التحول الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والأمن السيبرانى.

ومن ضمن ما أنجزه المعهد في هذا الصدد الأنشطة التالية:

تنظيم زيارات ميدانية

“Silicon Valley”.. تم تنفيذ أربعة زيارات الى وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية شارك بها 50 مشارك من مختلف المستويات القيادية في قطاعات التجزئة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك القيادات التنفيذية من رؤساء البنوك ونوابهم. وقد قام المشاركون بزيارة الشركات العملاقة التي بدأت تتسبب في تحول ضخم في التكنولوجيا المالية مثل فيسبوك وجوجل، كما تم تنظيم زيارات للشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مثل IBMوسيسكو ومايكروسوفت، بالإضافة الى زيارة العشرات من شركات التكنولوجيا الناشئة والتي أوجدت حلول تكنولوجية حديثة تنافس المنتجات التقليدية للبنوك.

“سنغافورة وماليزيا”.. تم تنفيذ تلك الزيارة بمشاركة 21 من القائمين على إدارات Digital Banking وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمراجعة الداخلية، وذلك بهدف زيارة المؤسسات والبنوك الكبرى بمدينتي سنغافورة وكوالالمبور وتسليط الضوء على الثورة التكنولوجية الحديثة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية؛ للتعرف على التطبيقات العملية الناجحة. وقد حضر المشاركون أثناء فترة الزيارة فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان Singapore Fintech Festival 2019 الذي تنظمه مؤسسة النقد في سنغافورة (MAS) بالشراكة مع اتحاد البنوك في سنغافورة وبالتعاون مع SingExHoldings .

“لندن”.. تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى لندن بالمملكة المتحدة شارك بها 13 متدرب من القطاع المصرفي وكان الهدف من هذه الزيارة هو حضور مؤتمر London Fintech Weekوالجلسات النقاشية التي تدار حول موضوع التكنولوجيا المالية.

مؤتمرات Seamless: قام المعهد بالتعاون مع شركة Terrapinالمنظمة لمؤتمر سيملس، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول إمكانات تطبيقات التكنولوجيا المالية Fintechللتغلب على التحديات الرئيسية في مجال الشمول المالي في مصر وشمال افريقيا، مما يساعد على دفع عجلة قطاعات التجارة والمدفوعات Paymentsوالتجارة الإلكترونية Ecommerceفي جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا.

مبادرة الأمن السيبرانى: وفقًا لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي المصري أطلقتإدارة برامج تكنولوجيا المعلومات بالمعهد بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة أمن المعلومات والتي تهدف إلى تدريب 100 متخصص في مجال أمن المعلومات للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وهي SANS –FireEyeوقد تم الانتها من تدريب أول مجموعة في فبراير 2020 وبدأت المجموعة الثانية في أكتوبر 2020.

وكذلك توعية العاملين بالقطاع المصرفي على أهمية أمن المعلومات: قام المعهد بالتعاون مع مؤسسة SANS العالمية في تقديم برنامج Information Security Awareness أو التوعية بأمن المعلومات للعاملين بالقطاع المصرفي من غير المتخصصين. اشترك في هذا البرنامج عدة بنوك على رأسهم بنك مصر بعدد مشاركين يبلغ 27,547 متدرب.

برامج دولية وندوات: يعقد المعهد عدة برامج دولية ومحلية وندوات تهتم بتعريف العاملين بالقطاع المصرفي عن ماهية التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها وكل جديد يطرأ على هذا المجال وما قد يؤثر على القطاع.