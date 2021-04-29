الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهود المعهد المصرفي لدعم توجهات البنك المركزي في تطبيق «التحول الرقمي»

عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المعهد بدأ في وضع خطط طموحة منذ عدة سنوات وتحديداً في نهاية عام 2017 لمساعدة القطاع المصرفي المصري، في تنفيذ توجهات البنك المركزي المصري في عملية التحول الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والأمن السيبرانى.

 

ومن ضمن ما أنجزه المعهد في هذا الصدد الأنشطة التالية:

تنظيم زيارات ميدانية

“Silicon Valley”.. تم تنفيذ أربعة زيارات الى وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية شارك بها 50 مشارك من مختلف المستويات القيادية في قطاعات التجزئة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك القيادات التنفيذية من رؤساء البنوك ونوابهم. وقد قام المشاركون بزيارة الشركات العملاقة التي بدأت تتسبب في تحول ضخم في التكنولوجيا المالية مثل فيسبوك وجوجل، كما تم تنظيم زيارات للشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مثل IBMوسيسكو ومايكروسوفت، بالإضافة الى زيارة العشرات من شركات التكنولوجيا الناشئة والتي أوجدت حلول تكنولوجية حديثة تنافس المنتجات التقليدية للبنوك.

 

“سنغافورة وماليزيا”.. تم تنفيذ تلك الزيارة بمشاركة 21 من القائمين على إدارات Digital Banking وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمراجعة الداخلية، وذلك بهدف زيارة المؤسسات والبنوك الكبرى بمدينتي سنغافورة وكوالالمبور وتسليط الضوء على الثورة التكنولوجية الحديثة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية؛ للتعرف على التطبيقات العملية الناجحة. وقد حضر المشاركون أثناء فترة الزيارة فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان Singapore Fintech Festival 2019 الذي تنظمه مؤسسة النقد في سنغافورة (MAS) بالشراكة مع اتحاد البنوك في سنغافورة وبالتعاون مع SingExHoldings .

 

“لندن”.. تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى لندن بالمملكة المتحدة شارك بها 13 متدرب من القطاع المصرفي وكان الهدف من هذه الزيارة هو حضور مؤتمر London Fintech Weekوالجلسات النقاشية التي تدار حول موضوع التكنولوجيا المالية.

 

مؤتمرات Seamless: قام المعهد بالتعاون مع شركة Terrapinالمنظمة لمؤتمر سيملس، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول إمكانات تطبيقات التكنولوجيا المالية Fintechللتغلب على التحديات الرئيسية في مجال الشمول المالي في مصر وشمال افريقيا، مما يساعد على دفع عجلة قطاعات التجارة والمدفوعات Paymentsوالتجارة الإلكترونية Ecommerceفي جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا.

 

مبادرة الأمن السيبرانى: وفقًا لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي المصري أطلقتإدارة برامج تكنولوجيا المعلومات بالمعهد بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة أمن المعلومات والتي تهدف إلى تدريب 100 متخصص في مجال أمن المعلومات للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وهي SANS –FireEyeوقد تم الانتها من تدريب أول مجموعة في فبراير 2020 وبدأت المجموعة الثانية في أكتوبر 2020.

وكذلك توعية العاملين بالقطاع المصرفي على أهمية أمن المعلومات: قام المعهد بالتعاون مع مؤسسة SANS العالمية في تقديم برنامج Information Security Awareness أو التوعية بأمن المعلومات للعاملين بالقطاع المصرفي من غير المتخصصين. اشترك في هذا البرنامج عدة بنوك على رأسهم بنك مصر بعدد مشاركين يبلغ 27,547 متدرب.

برامج دولية وندوات: يعقد المعهد عدة برامج دولية ومحلية وندوات تهتم بتعريف العاملين بالقطاع المصرفي عن ماهية التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها وكل جديد يطرأ على هذا المجال وما قد يؤثر على القطاع.

 

 

المعهد المصرفي المصري الشمول المالي اسعار العملات في البنك المركزي

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

«التعليم» تحدد طرق تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي

أسرار استقالة طبيب الزمالك وعلاقته بسرقة جهاز استشفاء اللاعبين

«بتعيّط كتير».. أم تلقي ابنتها من «الخامس» في أكتوبر

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

تعرف على أخر معلومات موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس