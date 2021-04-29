البابا تواضروس يترأس قداس العيد والجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية اليوم

الكنيسة تعتذر عن أي استقبالات بسبب إجراءات كورونا

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود.

وقال القمص موسى إبراهيم ، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه ونظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات، نعتذر عن أي استقبالات سواء يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع، مصلين أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين، ويعزي أسر الراحلين، مضيفا وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين، في هذه المواجهة والتحدي الكبير وليحفظ الله بلادنا مصر من كل شر.

الاستعداد للاحتفال بعيد القيامة

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث للاحتفال بعيد القيامة المجيد، ما بين العدد المحدود ودون جمهور، و يترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد وذلك تزامنًا مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

و يبدأ التحضير لعيد القيامة، ببدء الصوم الكبير وهو عبارة عن 55 يوم مقسم إلى ثمانية أسابيع، كل أسبوع يطلق عليه اسم ويبدأ بأحد الرفاع مرورا بأحد السامرية والمخلع والتناصير وأحد الشعانين وأحد العيد

ويأتي بعد سبت لعازر أحد الشعانين (الأسبوع المقدس، أسبوع الآلام)، ويكون هذا الأسبوع تمهيداً ليوم القيامة في هذا الأسبوع تتجلى آلام المسيح طيلة الأسبوع تكون هنالك صلوات، و هنالك من لا يأكل شيئا تضامنا مع آلام المسيح و يبدأون في تناوله في سبت النور و الذي يكون بعده بيوم عيد القيامة.



وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه الأقباط قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.