«المصرية للتسويق» تطرح 3 أنواع من الأسماك المملحة والمدخنة بتخفيضات 30%

في الفروع الثابتة والمتنقلة

أكدت رئيسة الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم انتعاش المبيعات للأسماك الطازجة والمجمدة يبدأ حاليا وخاصة بعد تحول نمط الاستهلاك والسحب خلال الأسبوعين الماضيين، من اللحوم الحمراء والبيضاء إلى استهلاك الأسماك وخاصة مع حلول الاحتفالات بأعياد شم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط.

- أسعار الرنجة تبدأ من 34 جنيها والفسيخ 120

وأوضحت مدير إدارة التصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك في تصريح لـ "الدستور" إنه مع احتفالات عيد الربيع يتم زيادة معدلات ضخ الأسماك وخاصة في المرتبة الأولي ضخ الأسماك المدخنة والمملحة حيث يتم طرح 3 أنواع منها طرح الرنجة العادية بسعر 34 جنيها للكيلو، والرنجة المغلفة الفاخرة بسعر 40 جنيها، والفسيخ يطرح بسعر 120جنيها للكيلو، موضحة أن الأسباب الرئيسية التي تساهم في زيادة المبيعات للأسماك خلال الفترة المقبلة وحتي حلول عيد الفطر المبارك ، ترجع إلي أعياد الإخوة الأقباط وخاصة بعد انتهاء فترة الصيام لهم والتي تبلغ55 يوما، وأنه يتم السحب وزيادة الطلب علي الأسماك بنسب عالية .

وأضافت أن كافة الفروع الثابتة والمتحركة التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك تعمل يوميا بطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30%.

- ضخ 130 طن من الأسماك يوميا بفروع الشركة

فيما أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تقوم بضخ يوميا ما بين 130طن من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30% لتوفير احتياجات المواطنين من خلال 27 فرعا منتشرا في المحافظات القاهرة الكبرى وأسوان.



وقالت رئيس الدسوقي، أنه نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيرو، والتأكيد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم للفروع وارتداء القفازات للبائعين في الفروع، مشيرة إلى إنه يتم يوميا الدفع بـ 6سيارات متنقلة للسيارات المبردة المحملة بالاسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تترواح مابين 20% الي 30% لتوفير احتياجات المواطنين.



وقالت أنه يتم استهداف المناطق الشعبية والاكثر احتياجا والميادين الرئيسية في مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة والمدن الجديدة والتي تشمل مدينة اكتوبر والتجمع الخامس فضلا عن الدفع بالسيارات في محافظات الشرقية والمنوفية.